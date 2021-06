Präsident Moon für Staatsbesuch in Österreich eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntagnachmittag (Ortszeit) für einen Staatsbesuch in Österreich eingetroffen.Österreich ist die zweite Station auf Moons Europa-Reise mit Stationen in drei Ländern.Moon besucht Österreich als erster südkoreanischer Präsident seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich im Jahr 1892.Während des dreitägigen Aufenthalts in Wien wird Moon mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gesprächen zusammenkommen. Er wird auch von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfangen.Das Präsidialamt in Seoul äußerte die Erwartung, dass beide Länder anlässlich des Staatsbesuchs ihre Kooperation beim Vorgehen gegen Covid-19 auf ein höheres Niveau bringen und den Austausch in Hightech-Industrien ausbauen könnten.Seoul erwartet außerdem, dass Österreichs aktive Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel aus diesem Anlass erneut bestätigt werden kann.