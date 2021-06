Zahl der Erstgeimpften wird Ende Juni voraussichtlich fast 15 Millionen erreichen

Photo : YONHAP News

Während die Corona-Impfkampagne in Südkorea an Tempo gewinnt, können laut einer Prognose bis Ende Juni fast 15 Millionen Menschen ihre erste Impfung bekommen haben.Bislang erhielten 76,4 Prozent der älteren Menschen im Land ihre erste Impfung.Die 60- bis 74-Jährigen können bis Samstag mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft werden.Die Impfungen mit dem Pfizer-Vakzin bei über 75-Jährigen kommen ebenfalls voran. Über 80 Prozent der Menschen dieser Altersgruppe bekamen die erste Spritze. Fast die Hälfte erhielt auch die zweite Impfung.Inzwischen haben 14,23 Millionen Menschen, 27,7 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes, ihre erste Impfung hinter sich. Die Seuchenkontrollbehörde geht davon aus, dass die Zahl Ende dieses Monats fast 15 Millionen erreichen wird.Ab Ende Juli können die Gebietskörperschaften zum Teil autonom festlegen, wer geimpft werden soll.Auch werden Impfpläne für Menschen mit Behinderung und Senioren erstellt, die sich im toten Winkel der Impfkampagne befinden.Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus betrug 507, damit lag die Zahl den dritten Tag in Folge im 500er-Bereich.Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle in Südkorea übertraf mittlerweile 150.000. Die Zahl der Corona-Toten beträgt 1.994, die durchschnittliche Letalitätsrate liegt bei 1,33 Prozent.