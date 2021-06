Parlamentsausschuss verabschiedet Gesetz für mehr Ersatzfeiertage

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Ausschuss für öffentliche Verwaltung und Sicherheit hat ein Gesetz zur Erweiterung des Systems für Ersatzfeiertage auf alle gesetzlichen Feiertage gebilligt.Die Vorlage wurde am Mittwoch von der regierenden Minjoo-Partei Koreas im Alleingang verabschiedet. Sie sieht vor, dass die Gewährung eines Ersatzruhetags im Falle eines gesetzlichen Feiertags an einem Samstag oder Sonntag auf alle Feiertage erweitert wird.Der Gesetzentwurf muss noch den Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz passieren und in der Plenarsitzung der Nationalversammlung gebilligt werden.Die Regierungspartei will die neue Regelung schon ab dem Unabhängigkeitstag am 15. August gelten lassen. Sollte das Gesetz noch in der außerordentlichen Sitzungsperiode im Juni angenommen werden, werden Koreaner am 16. August freihaben, da der Unabhängigkeitstag auf einen Sonntag fällt.Nach dem gültigen Gesetz wird lediglich für den Erntedankfesttag Chuseok, das Mond-Neujahr und den Kindertag ein Ersatzfeiertag gewährt.Die neue Regelung wird jedoch nicht für Betriebe mit weniger als fünf Mitarbeitern gelten. Arbeiternehmerkreise protestieren daher und sprechen von einer fehlenden Billigkeit.Die Oppositionspartei Macht des Volks blieb der Abstimmung fern, weil der Ausschluss von 3,6 Millionen Beschäftigten solcher Betriebe mit dem Zweck der Gesetzgebung unvereinbar sei.