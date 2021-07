Kim Hong-bin besteigt als weltweit erster Mensch mit Behinderung alle 14 Achttausender

Photo : YONHAP News

Ein fingeramputierter Koreaner hat am Sonntag den 8.047 Meter hohen Broad Peak, den zwölfthöchsten Berg der Erde, bestiegen.Kim Hong-bin konnte damit als weltweit erster Mensch mit Behinderung alle 14 Achttausender im Himalaya und Karakorum besteigen.Zuvor hatten dies weltberühmte Bergsteiger wie Um Hong-gil und Park Young-seok geschafft.Nachdem er 2006 die Herausforderung angenommen hatte, alle Achttausender zu bezwingen, konnte er dies nun, 15 Jahre später, schaffen.Kim verließ am 14. Juli das Basislager in einer Höhe von 4.800 Metern und konnte in vier Tagen den Gipfel erreichen.Er geriet dabei auch in schlechtes Wetter, wie bei seinem letzten misslungenen Versuch im Jahr 2015. Das Problem überwand er jedoch mit großem Kampfgeist.Kim sagte, dass es immer schwierig sei, an einem hoch gelegenen Ort zu sein. Warum, das wisse er auch nicht.Kim ist ein Vorbild dafür, dass der Mensch alles schaffen kann. Er hatte als professioneller Bergsteiger 1991 im Alter von 27 Jahren nach einem Unfall in den Bergen wegen Erfrierungen alle zehn Finger verloren.Nachdem er anfangs verzweifelt war, schöpfte er neuen Mut und stieg mit Spezial-Handschuhen wieder auf die Berge.