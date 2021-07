USA kündigen China-Besuch ihrer Vizeaußenministerin an

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman reist am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in die chinesische Stadt Tianjin.Das teilte das US-Außenministerium mit. Das Ressort gab auch Pläne für Treffen mit führenden chinesischen Beamten für die Außenpolitik, darunter Außenminister Wang Yi, bekannt.Washington geht davon aus, dass es in den Beziehungen zwischen den USA und China je nach Angelegenheit unvermeidlich entweder zu einer Kooperation oder einem Wettbewerb komme. Die USA betrachten offenbar eine Koordinierung auf höherer Arbeitsebene als erforderlich, um eine konflikthafte Zuspitzung zu verhindern.Man werde weiterhin Möglichkeiten erkunden, um Beamte der Volksrepublik China, auch auf hochrangiger Ebene, einzubinden, und zwar als Teil der Bemühungen, die US-Interessen zu fördern und diese Beziehung (zwischen den USA und China) verantwortungsvoll zu verwalten, sagte Sherman.Sherman war vor dem China-Besuch mit ihren südkoreanischen und japanischen Amtskollegen zusammengekommen. Sie bestätigte erneut die Wichtigkeit der Kooperation Südkoreas, der USA und Japans bei außenpolitischen Fragen in Nordostasien.Sie betonte auch die Notwendigkeit einer strategischen Zusammenarbeit in Bezug auf Nordkorea-Fragen. Das könne dem US-Außenministerium zufolge auch ein wichtiger Kooperationsgegenstand mit China werden.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, es liege in niemandes Interesse, eine humanitäre Katastrophe zu sehen, die sich möglicherweise in Nordkorea abspiele. Daher glaube er, es sei sicher zu sagen, dass es eine gewisse Übereinstimmung der Interessen gebe.Viele Beobachter rechnen damit, dass die USA und China die Möglichkeit eines ersten Treffens zwischen ihren Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping erörtern würden.Zugleich gibt es aber auch die Sorge, dass das Treffen ergebnislos bleiben könnte, sollten die Menschenrechtsfrage und geopolitische Angelegenheiten thematisiert werden.Das erste Treffen zwischen außenpolitischen Beamten der USA und Chinas vier Monate nach ihrem Außenministertreffen in Alaska, bei dem es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen war, dient voraussichtlich als Prüfstein dafür, ob die Kooperation ausgebaut wird oder die Spannungen zunehmen werden.