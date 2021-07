Taekwondo: Jang Jun gewinnt Bronze im Fliegengewicht der Männer bis 58 Kilogramm

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Taekwondo-Kämpfer Jang Jun hat im Fliegengewicht der Männer bis 58 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen.Gegen den Ungarn Omar Salim siegte der Weltranglistenerste in der Makuhari Messe in Chiba klar mit 46:16 und sicherte sich damit noch die Bronzemedaille.Das Halbfinale gegen Mohamed Khalil Jendoubi aus Tunesien, der in der Weltrangliste an 21. Stelle rangiert, hatte der 21-jährige Jang überraschend mit 19:25 verloren.Unterdessen hat die südkoreanische Hoffnungsträgerin in der 49 Kilogramm-Klasse Shim Jae-young ihr Viertelfinale gegen Miyu Yamida aus Japan mit 7:16 verloren.