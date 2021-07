Olympia in Tokio: Südkoreanische Bogenschützinnen gewinnen neuntes Mal in Folge Mannschaftsgold

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben die südkoreanischen Bogenschützinnen Mannschaftsgold gewonnen.Das Finale gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (Svetlana Gomboeva, Elena Osipova, Ksenla Perova) im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio gewannen die Südkoreanerinnen (An San, Jang Min-hee, Kang Chae-young) mit 6:0(55-54 56-53 54-51).Damit gewannen südkoreanische Bogenschützinnen bereits das neunte Mal in Folge den olympischen Mannschaftswettbewerb.Die 20-jährige An San wurde die erste zweifache Goldmedaillenträgerin Südkoreas bei den Sommerspielen in Tokio. Sie hatte gestern mit Kim Je-deok bereits Gold im Mixed-Wettbewerb geholt.Die Bronzemedaille gewannen die deutschen Bogenschützinnen nach ihrem Sieg im kleinen Finale gegen Belarus.