Nordkoreanische Wirtschaft letztes Jahr um 4,5 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach südkoreanischen Einschätzungen stark geschrumpft.Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea gab am Freitag Schätzungen bekannt, nach denen das reale Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas 2020 um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich gesunken sei.Nordkorea hatte 2019 mit einem Wachstum von 0,4 Prozent erstmals seit drei Jahren ein Plus verzeichnet. Jedoch wurde letztes Jahr mit 4,5 Prozent der stärkste Rückgang seit 1997 verbucht, als das Land wegen Naturkatastrophen und einer schlechten Ernte in großer Not gewesen war.Ein Teamleiter der Notenbank nannte als Hintergrund für den Rückgang, dass Nordkorea inmitten der anhaltenden Folgen der Wirtschaftssanktionen angesichts der Corona-Pandemie starke Maßnahmen wie die Grenzschließung, die Einschränkung von Reisen sowie das Einreiseverbot für Ausländer getroffen und für einen Importstopp von Konsumgütern gesorgt hatte.