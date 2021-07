Präsidentschaftsbewerber Yoon tritt Oppositionspartei PPP bei

Photo : YONHAP News

Yoon Seok-youl, früherer Chefstaatsanwalt, ist der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) beigetreten.Sein Beitritt erfolgte heute, nachdem er am 29. Juni erklärt hatte, bei der nächsten Präsidentschaftswahl kandidieren zu wollen.Yoon suchte am Freitagnachmittag die Zentrale der PPP auf Yeouido in Seoul auf und teilte seinen Beschluss mit, der Partei beizutreten.Zur Begründung hieß es, es sei für einen Machtwechsel angebracht, der größten Oppositionspartei beizutreten und auf faire Weise in den Vorwahlen zu konkurrieren. Er glaube, dass die PPP dadurch eine breitere und allgemeinere Unterstützung der Öffentlichkeit gewinnen könnte.Yoon diente von Juli 2019 bis März 2021 als Chefstaatsanwalt. Er stieg im Juni in die Politik ein und gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat des Oppositionslagers für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.