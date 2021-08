„Butter“ von BTS wird am längsten amtierende Nummer 1 der Billboard Hot 100 in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

„Butter“ der K-Pop-Band BTS ist die am längsten amtierende Nummer eins in den Haupt-Single-Charts von Billboard in diesem Jahr geworden.„Billboard“ teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass „Butter“ wieder die Spitzenposition der Hot 100 belegt habe. Damit habe der Song die Charts insgesamt neun Wochen lang angeführt.Der große Hit von BTS übertraf somit Oliva Rodrigos „Drivers License“ als am längsten an der Spitze der Hitliste vertretener Song in diesem Jahr. „Drivers License“, die Debüt-Single der Sängerin, hatte seit Januar die achte Woche in Folge die Hitparade angeführt.„Butter“ war nach der Veröffentlichung am 21. Mai stets an der Spitze der Billboard Hot 100 geblieben, außer in der Woche, in der „Permission to Dance“, ebenfalls von BTS, die Nummer eins geworden war.„Butter“ hatte sieben Wochen in Folge die Charts angeführt, bevor der Song im Juli von „Permission to Dance“ von der Spitzenposition verdrängt wurde. Letzte Woche eroberte „Butter“ die Spitzenposition zurück und verteidigte die Position diese Woche.