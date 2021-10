Sim Sang-jung wird Präsidentschaftskandidatin der Gerechtigkeitspartei

Photo : YONHAP News

Die Abgeordnete Sim Sang-jung ist zur Präsidentschaftskandidatin der Gerechtigkeitspartei gewählt worden.Laut dem am Dienstag bekanntgemachten Ergebnis der Stichwahl gewann die frühere Parteivorsitzende 51,12 Prozent der 11.993 abgegebenen Stimmen. Ihre Mitbewerberin Lee Jeong-mi erhielt 48,88 Prozent der Stimmen.Sim betonte in ihrer Rede nach der Wahl die Entschlossenheit, das Zweiparteiensystem zu beenden und eine auf Pluralismus basierende Koalitionsregierung zustande zu bringen.Die koreanische Gesellschaft sei mit verschiedenen Krisen konfrontiert, darunter extreme Ungleichheit, das Verschwinden von Regionen, die Isolation junger Menschen, Diskriminierung und Hass. Dies sei das Ergebnis der Politik der beiden größten Parteien, die in den letzten 34 Jahren im Wechsel regiert hätten, sagte sie.Als dringlichste Aufgabe für die Beseitigung der Ungleichheit in Südkorea nannte Sim die Bekämpfung der Immobilienspekulation. Sie versprach, eine 4-Tage-Woche einzuführen und Südkorea zu einer führenden Nation hinsichtlich der Klimakrise zu machen.Sim hatte bei der Präsidentschaftswahl 2017 2,02 Millionen Stimmen oder 6,2 Prozent aller Stimmen gewonnen.