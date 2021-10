Importpreise den fünften Monat in Folge gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Die Importpreise sind in Folge des Anstiegs der Öl- und Rohstoffpreise den fünften Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank Südkoreas am Donnerstag kletterte der Importpreisindex im September um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 124,58 (Stand 2015: 100)Verglichen mit dem Vormonat wurde den fünften Monat in Folge ein Anstieg verbucht. Der Wert im September entspricht zudem dem höchsten Stand seit Februar 2014.Grund ist vor allem die deutliche Öl-Teuerung im September. Dubai-Öl verteuerte sich innerhalb eines Monats um 4,5 Prozent.Ein Teamleiter der Notenbank erläuterte, dass der fortwährende Anstieg der globalen Öl- und Rohstoffpreise in letzter Zeit zur Verteuerung von Importgütern geführt habe.