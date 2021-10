Oberstes Gericht bestätigt 42-jährige Haftstrafe für Betreiber von Online-Ring für sexuellen Missbrauch

Photo : KBS News

Der Oberste Gerichtshof hat eine 42-jährige Haftstrafe für Cho Ju-bin, den Drahtzieher eines berüchtigten Online-Sex-Erpressungsrings, bestätigt.Das höchste Gericht wies am Donnerstag Chos Revision gegen das Berufungsurteil zurück. Cho war in der Berufungsinstanz wegen mehrerer Vorwürfe, darunter die Verletzung des Gesetzes zum sexuellen Schutz von Kindern und Jugendlichen, Bildung einer kriminellen Organisation und Mordvorbereitung, zu 42 Jahren Haft verurteilt worden.Das endgültige Urteil wurde rund 19 Monate nach Chos Festnahme am 16. März letzten Jahres gefällt.Cho war im April letzten Jahres wegen Vorwürfen angeklagt worden, von Mai 2019 bis Februar 2020 mehrere Dutzend Frauen, darunter auch Kinder und Jugendliche, zur Erstellung pornografischer Videos erpresst und solche Aufnahmen durch Telegram-Chatrooms verkauft und verbreitet zu haben.