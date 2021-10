Zentralbank: Wohnungspreise in Korea steigen schneller als in anderen Ländern

Photo : YONHAP News

Die Wohnungspreise und die Verschuldung der privaten Haushalte in Südkorea steigen nach Einschätzung der Zentralbank zu schnell.Die Bank of Korea teilte in einem Bericht an den parlamentarischen Finanzausschuss mit, dass infolge des rapiden Anstiegs der Wohnungspreise eine große Diskrepanz zwischen diesen und der Grundkaufkraft entstanden sei. Das Anstiegstempo im Land sei schneller verglichen mit wichtigen Ländern.Die Einschätzung wurde unter anderem damit begründet, dass das Preis-Einkommens-Verhältnis (PIR) im Schlussquartal letzten Jahres in Südkorea 1,13 Mal größer verglichen mit dem Vorjahresquartal war. In den USA, Deutschland und Großbritannien wurde ein geringerer Anstieg um das 1,07-Fache verzeichnet.Nach weiteren Angaben wuchsen die Haushaltsschulden im Zuge des Vorgehens gegen Covid-19 drastisch. Das Verhältnis der Schulden zum Bruttoinlandsprodukt habe im zweiten Quartal dieses Jahres auf 105,6 Prozent zugenommen.Die Notenbank teilte mit, dass sie auch künftig im Einklang mit den Veränderungen bei finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen den geldpolitischen Kurs normalisieren wolle. Damit wurde die Möglichkeit einer weiteren Anhebung des Leitzinses angedeutet.