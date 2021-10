UN stufen Südkoreas Grenzmanagement als vorbildlich ein

Photo : YONHAP News

Das Zentrum der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung (UNCCT) hat Südkoreas Grenzmanagement als beispielhaft eingestuft.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag untersuchte das UNCCT jüngst gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) den Zustand des Grenzmanagements in der Welt und wählte Südkorea als Musterbeispiel aus.Wie verlautete, seien das System zur Ausstellung und Kontrolle von Pässen einschließlich elektronischer Reisepässe sowie die Kontroll- und Sicherheitssysteme an den Flughäfen und Häfen hoch bewertet worden.Das UNCCT und das Außenministerium hielten am Freitag eine Expertensitzung zu Musterfällen des Managements der Grenzsicherheit ab, wobei Südkoreas Grenzmanagement beispielhaft vorgestellt wurde.UNCCT-Direktor Jehangir Alam Khan kam für die Teilnahme an der Sitzung nach Südkorea. Ihm zufolge zähle Südkorea zu den engsten Kooperationspartnern des UNCCT. Man wolle ständig nach Kooperationsmöglichkeiten Ausschau halten.