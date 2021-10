Veranstaltung für Anlockung europäischer Touristen nach Korea

Photo : YONHAP News

Zum ersten Mal nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat in Europa eine Werbeveranstaltung für den Tourismus in Südkorea stattgefunden.In der Innenstadt von Madrid hängen koreanische Lotuslaternen. Hier und dort sind Flugblätter mit QR-Codes angebracht, über die Informationen über die koreanische Kultur und ein Gewinnspiel angeboten werden. Damit soll für Südkorea als Tourismusziel geworben werden.Ein Madrider names Javier sagte, er wolle in jedem Fall verreisen. Weil die Corona-Regeln gelockert würden, seien Reisen in andere Städte nun wieder leichter möglich.Inmitten der schon seit fast zwei Jahren anhaltenden Corona-Pandemie wurde erstmals in Europa eine PR-Veranstaltung für Reisen nach Südkorea abgehalten. Dank der koreanischen Welle besteht großes Interesse an Südkorea.Irene aus Madrid sagte, dass derzeit koreanische Fernsehserien und die Landesküche in der Stadt sehr populär seien. Aus ihrer Sicht biete die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, um mit der koreanischen Kultur in Kontakt zu kommen.Aktuell zeichnet sich ab, dass Südkorea zuerst mit EU-Mitgliedstaaten, die bereits über ein einheitliches Impfzertifikat verfügen, ein Austausch auf der Grundlage des Impfpasses gelingen kann.Joo Sung-hee, Chefin der Filiale der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) in Europa, sagte, dass der wegen der Corona-Pandemie unterdrückte Wunsch nach Fernreisen dank der Kampagne zuerst zu einer Nachfrage nach Südkorea-Reisen führen solle.KTO startete auch in Großbritannien eine PR-Aktion und wirbt dort mit dem Fußballspieler Son Heung-min für Besuche in Südkorea.Es wird mit einem Anstieg der Zahl ausländischer Touristen in Südkorea gerechnet, sollte hier der Übergang zum „Leben mit Covid-19“ gelingen und ein Impfpass ausgestellt werden.