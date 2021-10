Photo : YONHAP News

Am Seorak-Gebirge ist der erste Schnee in diesem Herbst gefallen.Laut dem Büro des Nationalparks in der Provinz Gangwon wurde gegen 10 Uhr am Dienstag der erste Schnee beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt lag die Temperatur bei 0,4 Grad, die Windgeschwindigkeit bei 0,6 Meter pro Sekunde.Den ersten Schnee am Seorak gab es damit 15 Tage früher als im vergangenen Jahr.