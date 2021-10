Nordkorea bestätigt erfolgreichen Testabschuss von SLBM

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch bestätigt, am Vortag eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) abgefeuert zu haben.Der Test sei erfolgreich gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.Die neue SLBM sei am Dienstag von der Akademie für Verteidigungswissenschaft erprobt worden. Der Start sei vom selben U-Boot erfolgt wie beim ersten SLBM-Test vor fünf Jahren. Machthaber Kim Jong-un sei nicht vor Ort gewesen.Das neue Modell verfüge über verbesserte Technologien für die Führung und Steuerung und werde erheblich zu Fortschritten in der Verteidigungstechnologie beitragen. Auch Operationen unter Wasser würden von der Rakete profitieren.Laut Spekulationen in Südkorea handelt es sich um eine Mini-SLBM, die Nordkorea bei seiner Waffenschau am 11. Oktober in Pjöngjang zeigte.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) hatte am Dienstag den Abschuss einer Rakete durch Nordkorea festgestellt und ging davon aus, dass es sich um eine SLBM gehandelt habe.Die Rakete war in Sinpo gestartet worden, dort befindet sich auch Nordkoreas U-Boot-Stützpunkt.