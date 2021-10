Weißes Haus: USA bleiben offen für Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben trotz des jüngsten Testabschusses einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete durch Nordkorea die Position bekräftigt, dass sie zu einem bedingungslosen Dialog mit Pjöngjang bereit seien.Entsprechendes sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch an Bord der Air Force One vor Reportern.Es sei die konsequente Position der USA, dass sie für Verhandlungen mit Nordkorea offen seien. Die USA hätten seit Monaten erklärt, dass sie für Gespräche mit Nordkorea offen seien, hieß es.Die Sprecherin hatte am Dienstag vor der Presse im Weißen Haus gesagt, die USA verurteilten den Raketenstart Nordkoreas und forderten Nordkorea auf, auf weitere Provokationen zu verzichten und einen Dialog aufzunehmen.