CLs Album rangiert in 13 Ländern an Spitze der iTunes-Charts

Photo : YONHAP News

Das erste Studioalbum der K-Pop-Sängerin CL hat in 13 Ländern auf Platz eins in den iTunes-Album-Charts rangiert.Laut dem Label Very Cherry belegte das Album „ALPHA“ in 13 Staaten, darunter Dänemark, Portugal, Kambodscha, Thailand, Brasilien und die Philippinen, Platz eins.In 31 Staaten oder Gebieten, einschließlich der USA, Kanadas, Italiens und Großbritanniens, steht das Album unter den ersten Zehn.„ALPHA“ ist das erste Studioalbum von CL seit ihrem Debüt als Solosängerin. Sie war zuvor Mitglied der mittlerweile aufgelösten Mädchengruppe 2NE1.