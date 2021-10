Wirtschaft Regierung kündigt Senkung der Mineralölsteuer an

Die Regierung hat offiziell angekündigt, die Mineralölsteuer für einen befristeten Zeitraum zu senken.



Die Entscheidung teilte Vizefinanzminister Lee Eok-won bei einer Sitzung der für Preise zuständigen Vizeminister am Freitag mit. Zuvor hatte Finanzminister Hong Nam-ki gesagt, dass eine Senkung der Mineralölsteuer überprüft werde.



Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die jüngst in die Höhe geschnellten globalen Energiepreise zu einem Inflationsdruck im Inland führen könnten.



Eine Senkung der Mineralölsteuer wird damit in Südkorea zum vierten Mal vorgenommen.



Lee betonte, dass die Regierung aktiv vorsorgliche Maßnahmen treffen wolle, um die Preise zu stabilisieren und die Bürger zu entlasten.



Details wie die Senkungsrate und den Termin will die Regierung nächste Woche bekanntmachen.



Zuletzt hatte die Regierung im Jahr 2018 die Mineralölsteuer um 15 Prozent herabgesetzt. Das hatte den Effekt, dass der Benzinpreis um 123 Won pro Liter und der Dieselpreis um 87 Won gefallen waren.