Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf 1.190 gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den tiefsten Stand seit sechs Tagen gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 1.190 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien, darunter 1.167 lokal übertragene und 23 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 353.089 Infizierte im Land erfasst.Damit wurde der tiefste Wert seit dem 19. Oktober verbucht, als 1.073 Neuinfektionen gemeldet worden waren. Das Ergebnis wird auf weniger Testungen am Wochenende zurückgeführt.Den größten Anteil an den lokal übertragenen Infektionen machte Seoul mit 451 Fällen aus. Die Provinz Gyeonggi meldete 397 Fälle.Weitere 1.055 Corona-Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 25.868 Infizierte isoliert versorgt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 322. Die Zahl der Virustoten stieg um sieben auf 2.773. Die Letalitätsrate beträgt 0,79 Prozent.