Börse in Seoul verliert 0,48 Prozent

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Montag 0,48 Prozent verloren.Der Index ging auf 3.020,54 Punkte zurück, nachdem es zuletzt drei Handelstage in Folge aufwärts gegangen war.Die Börse war schwach in den Handel gestartet, nachdem es von der US-Notenbank Signale gegeben hatte, wonach der Preisdruck nicht so bald nachlassen werde.Der Kospi verlor daher trotz Hoffnungen, dass die Unternehmen für das dritte Quartal über den Erwartungen liegende Zahlen präsentieren würden.Die Aktien könnten wieder Auftrieb bekommen, je nachdem, wie gut die Berichtssaison verlaufe, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.