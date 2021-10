USA fordern von China gewichtigere Rolle für Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel

Photo : KBS News

Die USA haben von China eine gewichtigere Rolle für die Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel gefordert.Auf Nordkoreas Raketenstart in der Vorwoche angesprochen sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington, dass die USA den Start sehr bedauern würden.Er sagte dann weiter, dass China Einfluss auf Pjöngjang habe und dieser wichtig dabei sein könne, die Denuklearisierung der Halbinsel zu erreichen.Die USA würden gerne sehen, dass China hinsichtlich des gemeinsamen Interesses der regionalen Sicherheit kooperativer und hilfsbereiter wäre.China könnte helfen, die Sanktionen gegen Nordkorea umzusetzen und Einfluss bei Pjöngjang geltend machen, damit das Regime die für die Sicherheit auf der Halbinsel richtigen Entscheidungen treffe.Der Sprecher betonte noch einmal, dass die USA sich Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel wünschten. Eine große Möglichkeit sei die Denuklearisierung Nordkoreas, und dabei könne China eine positive Rolle spielen, hieß es.