Propaganda-Medium: Nordkorea zielt mit ballistischen Raketen nicht auf Japan

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Propaganda-Webseite hat betont, dass Nordkorea mit seinen ballistischen Raketen nicht auf Japan zielt.Zugleich kritisierte sie die Reaktion des japanischen Kabinetts von Premierminister Fumio Kishida auf Nordkoreas Raketenstarts.„Uriminzokkiri“ erwähnte in einem Kommentar am Dienstag, dass Kishida nach dem jüngsten Start einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) durch Nordkorea den japanischen Sicherheitsrat dringend einberufen hatte.Wozu man so übereilig handele, obwohl Nordkorea mit seinen ballistischen Raketen nicht Japan ins Ziel nehme, so die rhetorische Frage in dem Kommentar. Das sei ein arrogantes Verhalten, mit dem eindeutig Feindseligkeit gegenüber Nordkorea offenbart werde, kritisierte „Uriminzokkiri“.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte am 11. Oktober bei der Eröffnung einer Verteidigungsmesse betont, dass Nordkoreas Hauptfeind nicht Südkorea und die USA seien, sondern der Krieg an sich. Damit hatte er die Verstärkung der militärischen Kraft Nordkoreas begründet.Die Webseite betonte, dass Kishida mittels einer angeblichen Bedrohung durch Nordkorea versuche, für die Parlamentswahl am 31. Oktober die Anhängerschaft hinter sich zu versammeln.