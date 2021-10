Ministerpräsident mahnt im Vorfeld der Rückkehr zur Normalität zu Wachsamkeit

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat angesichts der bevorstehenden stufenweisen Rückkehr zur Normalität die Öffentlichkeit gemahnt, für die Corona-Eindämmung weiter wachsam zu bleiben.Der Moment, in dem ein Wandel eingeleitet werde, stelle die gefährlichste Zeit dar, sagte Kim bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Dienstag.In Bezug auf die schrittweise Rückkehr hieß es, dass man deren Bandbreite mit den vollständig Geimpften im Zentrum allmählich erweitern wolle. Nach tiefgründigen Diskussionen im Ausschuss zur Unterstützung der Rückkehr in die Normalität werde ein System für den Nachweis der Impfung und des negativen Tests im November eingeleitet, hieß es.Angesichts der Bedenken, dass der sogenannte Impfpass zur Diskriminierung der Ungeimpften führen könnte, äußerte Kim, dass verschiedene Meinungen ausreichend angehört werden würden. Das System werde balanciert konzipiert und betrieben, um die Rückkehr der gesamten Gemeinschaft zur Normalität zu fördern.