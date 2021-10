Internationales US-Abgeordneter will Biden zu Dialog mit Nordkorea auffordern

Tom Suozzi, ein repräsentativer pro-südkoreanischer US-Abgeordneter, hat seine unterstützende Position für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel geäußert.



Lee Seok-hyun, der stellvertretende Vorsitzende des präsidialen Beirats für friedliche Wiedervereinigung, teilte mit, dass er sich während seines laufenden USA-Besuchs am Dienstag (Ortszeit) mit Suozzi getroffen und über die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA diskutiert habe.



Lee zufolge sagte das demokratische Mitglied des Repräsentantenhauses, dass er einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Wiedervereinigung Süd- und Nordkoreas unterstütze, obwohl die Zuverlässigkeit Chinas und Nordkoreas gering sei und bedenkliche Stimmen des konservativen Lagers über die Kriegsende-Erklärung zu hören seien.



Suozzi wies auch darauf hin, dass China keinen Frieden und keine Wiedervereinigung zwischen Süd- und Nordkorea wünsche.



Der Abgeordnete zeigte sich zudem einverstanden mit der Notwendigkeit der US-Militärpräsenz in Südkorea. Er bereite gemeinsam mit Gregory Meeks, dem Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, ein Schreiben an Präsident Joe Biden vor, um Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zu fordern, hieß es.



Lee betonte, dass für den Vertrauensaufbau und Dialog zwischen Süd- und Nordkorea eine Erklärung des Endes des Koreakriegs erforderlich sei, mit der der Waffenstillstand offiziell beendet werden solle.