Nächtliches Online-Spielverbot für Jugendliche wird abgeschafft

Photo : KBS News

Das nächtliche Online-Spielverbot für Jugendliche in Südkorea wird mit Wirkung ab 1. Januar abgeschafft.Die Abschaffung erfolgt zehn Jahre nach der Einführung dieser sogenannten Shutdown-Regelung im November 2011.Die Nationalversammlung billigte am Donnerstag eine entsprechende Revision des Jugendschutzgesetzes.Künftig soll demnach eine größere Benutzerfreundlichkeit beim sogenannten System zur Auswahl einer Spielzeit angestrebt werden, damit Eltern und Kinder die Spielzeit selbst festlegen können. Hierfür wird ein Schalter für die Beantragung der Begrenzung von Spielzeiten unter dem Dach der Game Culture Foundation integriert.Die Regierung hatte angesichts einer drohenden Gefahr der Spielsucht bei Jugendlichen den unter 16-Jährigen untersagt, von Mitternacht bis 6 Uhr Zugang zu Onlinespielen zu haben.Infolge der Beliebtheit mobiler Spiele und der zugenommenen Zahl der Medien, auf die Jugendliche auch in der Nacht zugreifen können, wurden jedoch Zweifel an der Wirksamkeit der Regelung angemeldet.