„Hellbound“ führt nach Angaben von Netflix globale Liste der zehn Besten an

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „Hellbound“ hat eine von Netflix erfasste offizielle globale Rangliste angeführt.Netflix gab am Dienstag bekannt, dass „Hellbound“ unter den nicht-englischsprachigen Fernsehshows im Zeitraum vom 15. bis 21. November mit 43,48 Millionen Zuschauerstunden an die Spitze gelangt sei.Die Originalproduktion von Netflix war in 71 Ländern unter den Top Ten.„Hellbound“ basiert auf dem gleichnamigen koreanischen Webtoon und handelt von einem übernatürlichen Phänomen, dass Menschen von plötzlich auftauchenden Todesengeln in die Hölle verdammt werden.„Squid Game“, die bisher erfolgreichste Netflix-Serie, belegte den dritten Platz. Auf der Top-Ten-Liste der nicht-englischsprachigen TV-Programme stehen insgesamt vier Serien aus Südkorea. „The King´s Affection“ landete auf Platz vier, „Hometown Cha-Cha-Cha“ auf Platz sechs.