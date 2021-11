Bildungsministerium: Corona-Impfung von Jugendlichen sehr wirksam

Photo : YONHAP News

Bildungsministerin Yoo Eun-hae hat mit Experten für Infektionskrankheiten über die Ergebnisse der Analyse der Infektionslage und der Wirksamkeit der Impfung bei Schülern diskutiert.Bei einer dringlich einberufenen Sitzung am Donnerstagvormittag wurden die Infektionsentwicklung an den Schulen angesichts der drastisch gestiegenen Zahl der lokal übertragenen Infektionen und Unterschiede beim Ansteckungsrisiko abhängig vom Impfstatus bei Kindern und Jugendlichen ausgewertet.Professorin Choi Eun-hwa von der Seoul Nationaluniversität sagte, dass die Inzidenz bei den Schülern im November verglichen mit letztem Jahr gestiegen sei. In den letzten vier Wochen habe der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Kinder und Jugendliche bei 99,7 gelegen und war damit höher als die Inzidenz bei den Erwachsenen von 76.Das Bildungsministerium teilte mit, dass dieses Jahr zwar die Zahl der Corona-Infektionen bei den Schülern zugenommen habe. Jedoch sei die Inzidenz bei den Drittklässlern der Oberschulen, bei denen die Impfquote hoch sei, deutlich gesunken. Deshalb werde davon ausgegangen, dass eine Impfung einen großen Schutzeffekt habe.Experten hätten bewertet, dass die Impfung von Jugendlichen ein effektives Mittel für die Reduzierung der Virusübertragung an den Schulen werden könne, hieß es.