Kimchi-Festival in London

Photo : Getty Images Bank

In London findet ein Kimchi-Festival statt.Die südkoreanische Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte (aT) gab am Freitag bekannt, gemeinsam mit Restaurants in London das Korean Kimchi Festival London 2021 bis 5. Dezember zu veranstalten.Daran nehmen 44 Restaurants in der Stadt teil, darunter 40 Filialen des Hamburger-Franchise Honest Burgers. Die beteiligten Köche entwickelten neue Gerichte aus Kimchi wie Kimchi-Salat und Kimchi-Panini.Laut einem Manager von aT stiegen die Kimchi-Ausfuhren nach Großbritannien im vergangenen Monat um 57,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 4,8 Millionen Dollar. Man werde Bemühungen unternehmen, damit der Konsum von Kimchi in Europa zunehmen werde.