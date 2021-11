Südkorea erwägt Beschränkung der Einreise aus weiteren Staaten

Photo : KBS News

Südkorea will die Einreise aus weiteren Staaten beschränken.Grund ist die Sorge vor der weltweiten Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron.Die Gesundheitsbehörden in Südkorea teilten am Sonntag mit, dass die Liste der Länder erweitert werden solle, aus denen die Einreise beschränkt wird. Gleichzeitig würden die Entwicklungen rund um die neue Variante aufmerksam verfolgt.Die Regierung beriet am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung über Omikron. Dabei wurde bereits beschlossen, die Einreise aus acht afrikanischen Ländern sowie die Visavergabe an deren Staatsbürger zu beschränken.Mit Wirkung ab Sonntag gelten bei der Einreise aus Südafrika strengere Quarantänemaßnahmen sowie Kriterien bei der Visavergabe. In diesem Land war die Omikron-Variante zuerst festgestellt worden. Auch für die Einreise aus den benachbarten Ländern Botswana, Simbabwe, Namibia, Lesotho, Swasiland, Mosambik und Malawi gelten die strengeren Maßnahmen.Ein Visum soll demnach nur in dringenden Fällen ausgestellt werden. Einreisende müssen außerdem ungeachtet ihres Impfstatus zehn Tage lang in einer staatlichen Quarantäne-Einrichtung bleiben.