WHO: Gewissheit über Omikron voraussichtlich erst in mehreren Wochen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird noch Zeit gebraucht, bis die Welt endgültige Gewissheit über die neue Corona-Virusvariante Omikron und ihre Gefährlichkeit hat.Die WHO teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters in einer Stellungnahme am Sonntag mit, es sei noch unklar, ob Omikron verglichen mit anderen Varianten leichter übertragbar sei oder ob die Variante schwere Erkrankungen verursache.Vorläufige Daten deuteten darauf hin, dass die Krankenhauseinweisungsraten in Südafrika stiegen. Dies liege jedoch eher an der steigenden Gesamtzahl der Infizierten und nicht unbedingt an Omikron, so die WHO.Es gebe derzeit keine Informationen, die darauf hindeuteten, dass sich die mit Omikron verbundenen Symptome von denen anderer Varianten unterschieden. Es werde Tage bis mehrere Wochen dauern, bis sich sagen lassen, wie schwer die Symptome im Zusammenhang mit Omikron seien, hieß es weiter.Die WHO hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie die neue Variante des Coronavirus als besorgniserregend eingestuft habe. Die Entscheidung habe sie nach Diskussionen über die neue Variante in einer virtuellen Expertensitzung getroffen.Der Organisation zufolge war die Omikron-Variante in einer Probe vom 9. November erstmals entdeckt worden. Südafrika habe der WHO am 24. November über die Variante berichtet.