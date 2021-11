Seoul zeigt alle Teilnehmer an Gewerkschaftskundgebung an

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat alle Teilnehmer an einer Kundgebung der Koreanischen Gewerkschaft von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst und Transport (KPTU) am Samstag bei der Polizei angezeigt.Die Stadtverwaltung teilte mit, die Veranstalter und Teilnehmer wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zur Prävention von Infektionskrankheiten am Sonntag bei der Polizei der Hauptstadt angezeigt zu haben.Die KPTU, die unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU steht, hatte am Samstagnachmittag auf Yeouido in Seoul eine Kundgebung veranstaltet, zu der sich etwa 10.000 Personen versammelten. Sie verlangte die Abschaffung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die Schaffung guter Arbeitsplätze, die Erweiterung des sicheren Frachtraten-Systems sowie die Auflösung des Finanzministeriums.Die Stadtverwaltung und die Polizei hatten zuvor mit Verweis auf die Übertragungsgefahr von Covid-19 den Veranstaltern mitgeteilt, die Kundgebung zu verbieten.Das Verwaltungsgericht Seoul hatte den Antrag der Gewerkschaft auf den Stopp der Vollstreckung des Verbots zurückgewiesen, trotzdem setzte sie die Kundgebung durch.