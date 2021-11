Südkorea beschränkt wegen Omikron Einreise aus weiteren Staaten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante beschlossen, die Einreise ausländischer Staatsbürger aus acht afrikanischen Staaten zu verbieten.Dazu zählen die Südafrikanische Republik, Botswana und Simbabwe. Weil es keine direkte Flugverbindung zwischen Südkorea und diesen Staaten gibt, gilt das Einreiseverbot auch für Flüge mit Zwischenstopp in anderen Staaten.Inländer, die aus diesen acht Staaten einreisen, sollen sich unabhängig von ihrem Impfstatus zehn Tage lang in einer Notunterkunft in Quarantäne begeben.Weil in immer mehr Ländern Omikron-Fälle bekannt werden, will die Regierung die Gefährlichkeit und die Ausbreitung der neuen Variante untersuchen, um gegebenenfalls für die Einreise aus weiteren Ländern strengere Maßnahmen zu ergreifen.Professor Kim Woo-joo von der Infektionsabteilung des Guro Krankenhauses der Korea Universität sagte, dass die nächsten zwei bis drei Wochen einen kritischen Moment darstellten. Innerhalb von zwei bis drei Wochen könne man wissen, ob sich die Variante weltweit verbreiten oder verschwinden werde. Wachsamkeit sei aber in jedem Fall angebracht.Die Seuchenkontrollbehörden wollen einen PCR-Test entwickeln, mit dem auch die Omikron-Variante erfasst werden kann. Mit dem aktuellen PCR-Test können lediglich vier Varianten, darunter Delta, nachgewiesen werden.Sobald ein PCR-Test zum Nachweis der Omikron-Variante angeboten wird, kann der Test auf die Variante, der derzeit drei bis fünf Tage dauert, auf einen Tag verkürzt werden.Es besteht die Besorgnis, dass eine Impfung im Falle von Omikron weniger wirksam sein könnte, weil es am Spike-Protein an der Oberfläche des Coronavirus zu vielen Veränderungen kam.Es wird etwa zwei Wochen dauern, bis die Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe gegen die neue Variante untersucht worden ist.Unterdessen herrscht die Meinung vor, dass oral eingenommene Corona-Medikamente auch gegen die Omikron-Variante wirksam wären, weil sie die Replikation des Virus selbst blockieren.