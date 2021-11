Präsident Moon gibt Verschiebung der zweiten Phase der Rückkehr zur Normalität bekannt

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag die Entscheidung bekannt gemacht, den Übergang zur zweiten Phase der Rückkehr zu einem normalen Alltag zu verschieben.Stattdessen wolle die Regierung in den nächsten vier Wochen spezielle Maßnahmen zur Seucheneindämmung ergreifen, sagte Moon zum Auftakt einer Sitzung zu Covid-19 unter seiner Leitung am Montag am Präsidentensitz. Die Zahl der Neuinfektionen, der kritisch Erkrankten und der Todesfälle nehme zu, die Krankhausbetten würden knapp.Die Regierung hatte ursprünglich vor, ab dem heutigen Montag die Ergebnisse der Schritte in der ersten Phase des Mit-Corona-Programms in den letzten vier Wochen zu bewerten und die Einleitung der zweiten Phase mit weiteren Lockerungen zu überprüfen. Angesichts der stärkeren Covid-19-Ausbreitung als erwartet sei eine Verschiebung beschlossen worden, erläuterte der Präsident.Zugleich betonte Moon, die mit Mühe eingeleitete stufenweise Rückkehr zur Normalität dürfe nicht rückgängig gemacht werden. Damit wurde angedeutet, dass trotz spezieller Maßnahmen die Beschränkungen für die Öffnungszeiten der häufig frequentierten Einrichtungen und private Treffen nicht weiter verschärft werden.Im Mittelpunkt der besonderen Eindämmungsmaßnahmen stehe die Impfung, sagte Moon. Er betonte die Notwendigkeit, eine dritte Impfung nicht als Boosterimpfung sondern als Grundimpfung zu verstehen und davon auszugehen, dass erst nach einer dritten Impfung die Immunisierung abgeschlossen sei.Hinsichtlich der neuen Virusvariante Omikron forderte der Präsident, Maßnahmen zur Verhinderung deren Einschleppung ins Land lückenlos umzusetzen. Er verlangte, noch gründlicher vorzugehen und Personal für epidemiologische Untersuchungen und Vor-Ort-Kontrollen intensiv einzusetzen.