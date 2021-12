Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat sich am Mittwoch erholt präsentiert.Der Index rückte um 2,14 Prozent auf 2.899,72 Zähler vor.Am Dienstag hatten Dow Jones und Nasdaq in den USA noch deutlich verloren. In Südkorea trieben Käufe durch ausländische und institutionelle Anleger die Kurse nach oben.Wegen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gebe es starke Schwankungen, wurde Lee Woong-chan von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.