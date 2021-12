OECD korrigiert Wachstumsprognose für Südkorea auf drei Prozent nach oben

Photo : YONHAP News

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea im nächsten Jahr auf drei Prozent nach oben korrigiert.Die neue Einschätzung stellte die OECD in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht vor.Im September war sie von einem Plus von 2,9 Prozent ausgegangen.Damit hob die Organisation ihre Prognose für Südkorea bereits das zweite Mal in Folge an. Die südkoreanische Volkswirtschaft erhole sich dank florierender Exporte und Investitionen sowie gelockerter Abstandsregeln, heißt es in dem Bericht.Für das laufende Jahr erwartet die OECD weiterhin einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von vier Prozent.Gleichzeitig stiegen die Inflationserwartungen für dieses Jahr auf nun 2,4 Prozent, nachdem zuvor noch von 2,2 Prozent ausgegangen worden war.Für die Weltwirtschaft prognostizierte die OECD 5,6 Prozent Wachstum in diesem und 4,5 Prozent im kommenden Jahr.