UN-Ministerkonferenz in Seoul wird aufgrund von Omikron-Verbreitung virtuell abgehalten

Die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron hindert Südkorea an der geplanten Durchführung diplomatischer Veranstaltungen.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Mittwoch Reportern die Entscheidung mit, die UN-Ministerkonferenz zur Friedenssicherung 2021 in Seoul virtuell abzuhalten. Ursprünglich war am 7. und 8. Dezember eine Präsenzkonferenz geplant.Demnach wurde der Besuch von Regierungsvertretern aus etwa 100 Ländern sowie 400 Vertretern internationaler Organisationen abgesagt, die nächste Woche zur Konferenzteilnahme nach Seoul kommen sollten.Das Außenministerium beschloss zudem, ein Jahrestreffen der Chefs der diplomatischen Vertretungen Südkoreas auf nächstes Jahr zu verschieben. Ursprünglich sollte das Treffen zum ersten Mal seit drei Jahren in Seoul stattfinden, und zwar vom 20. bis 22. Dezember, dazu waren etwa 130 Vertretungschefs erwartet worden.