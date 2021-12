Südkorea und USA billigen neue strategische Planungsanleitung für Einsatzpläne gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben vereinbart, ihre Einsatzpläne zur Begegnung der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu erneuern.US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an die jährliche Sicherheitskonsultation (SCM) mit Verteidigungsminister Suh Wook am Donnerstag in Seoul mit, eine neue Strategische Planungsanleitung gebilligt zu haben, um die Einsatzpläne zu ergänzen.Die Strategic Planning Guidance (SPG) bildet eine Grundlage für eine Korrektur eines Einsatzplans oder die Aufstellung eines neuen Plans durch die Streitkräfte Südkoreas und der USA.Sie hätten die gemeinsame Einschätzung bekräftigt, dass die Entwicklung von Raketen und Waffen durch Nordkorea, die die regionale Sicherheit schrittweise destabilisiere, weiter vorankomme, sagte Austin. Zugleich hieß es, dass man entschlossen für einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea sei und kontinuierlich einen Dialog vorschlage.Südkorea und die USA vereinbarten, eine Bewertung der vollständigen Einsatzfähigkeit (FOC) im kommenden Jahr durchzuführen, um die Fähigkeit des künftigen gemeinsamen Kommandos unter Federführung der südkoreanischen Armee nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten festzustellen. Das gab Verteidigungsminister Suh bekannt.Die Bewertung der FOC stellt die zweite Phase einer dreistufigen Bewertung der Einsatzfähigkeit des künftigen gemeinsamen Kommandos dar.