Kontrollen von Agrar- und Viehzuchtprodukten aus Übersee am Flughafen Incheon werden verschärft

Photo : YONHAP News

Die Agrar- und Viehzuchtprodukte aus Übersee werden künftig einer gründlicheren Quarantäne und Inspektion unterzogen.Das Regionalbüro der Agentur für Tier- und Pflanzenquarantäne am Flughafen Incheon teilte mit, dass an allen Ausgängen der Ankunftshallen der Terminals 1 und 2 Röntgengeräte ausschließlich für die Kontrolle von Agrar- und Viehzuchtprodukten errichtet worden seien.Es wird erwartet, dass damit die Einschleppung von Tierseuchen oder Krankheiten und Schädlingen aus dem Ausland infolge von Agrar- und Viehzuchterzeugnissen, die Einreisende mitbringen, wirksam verhindert werden kann.Angesichts der Vielfalt der Arten der nach Südkorea gebrachten Agrar- und Viehzuchtprodukte sowie der Versuche, diese illegal ins Land zu bringen, wurde verlangt, die Inspektionen zu verschärfen. Daher wurden seit 2018 immer mehr Röntgengeräte für diesen Zweck am Flughafen Incheon eingerichtet.