Südkorea bleibt auf Währungsbeobachtungsliste der USA

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium behält Südkorea weiter auf seiner Beobachtungsliste wegen möglicher Währungsmanipulation.Laut der Nachrichtenagentur Reuters stehen in dem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Währungsbericht des Ministeriums zwölf Staaten, darunter Südkorea, China und Japan, auf der Währungsbeobachtungsliste. Zu den Ländern zählen auch Deutschland, Irland, Italien, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Mexiko und die Schweiz.Die Schweiz wurde neu auf die Liste gesetzt. Die anderen elf Staaten standen bereits in dem im April veröffentlichten ersten Währungsbericht zur Zeit der Regierung von Joe Biden auf der Liste.Die USA bewerten die Wechselkurspolitik der jeweiligen Länder gemäß einem Gesetz zur Handelsförderung von 2015 anhand von drei Kriterien. Dazu zählen ein jährlicher Handelsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Dollar gegenüber den USA und ein Leistungsbilanzüberschuss von über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ein weiteres Kriterium sind kontinuierliche und einseitige Interventionen am Devisenmarkt, gemeint ist ein Nettokauf von Devisen im Zeitraum von zwölf Monaten, deren Volumen zwei Prozent des BIP übertrifft.Sollte ein Land zwei der drei Kriterien erfüllen, wird es auf die Beobachtungsliste gesetzt. Sollten alle drei Kriterien erfüllt werden, erfolgt die Aufnahme in die Liste der Staaten, die von einer vertieften Analyse betroffen sind. Vietnam und Taiwan werden in dieser Liste geführt.