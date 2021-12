Südkorea will bei Friedenssicherungseinsätzen führende Rolle spielen

Photo : KBS News

Südkorea will bei Friedenssicherungseinsätzen eine führende Rolle spielen.Dieses Versprechen gab die Regierung am Dienstag bei der UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung.Am ersten Tag des virtuellen Treffens stellte der Gastgeber seine "Seouler Initiative zu Technologie und Aufbau medizinischer Kapazitäten in der Friedenssicherung" vor.Verteidigungsminister Suh Wook erläuterte zu dem Versprechen, dass Südkorea eine führende Rolle dabei spielen wolle, UN-Camps zu smarten Camps zu machen, die mit moderner Technologie ausgestattet seien.Südkorea wolle eine zusätzliche Million Dollar in den Fonds für Friedenssicherung einzahlen und 16 Hubschrauber für Einsätze in Afrika zur Verfügung stellen. Auch Geräte für die Minenräumung und Personal für die Bekämpfung von Cyberverbrechen würden bereitgestellt, fügte der Minister hinzu.