Nach dem Erdbeben mit einer Stärke von 4,9 vor Jeju am Dienstag hat es heute ein schweres Nachbeben gegeben.Laut der Wetterbehörde KMA ereignete sich gegen 6.22 Uhr 38 Kilometer westsüdwestlich von Seogwipo ein Erdbeben der Stärke 3,2 auf der Richterskala. Das Hypozentrum befinde sich in 18 Kilometer Tiefe.Es war das 18. und bislang schwerste Nachbeben nach dem Hauptbeben am Dienstag.