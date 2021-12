Photo : KBS News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in vier Spielen der Premier League in Folge ein Tor erzielt.Son traf im Heimspiel gegen Crystal Palace am Sonntag in der 74. Minute, als seine Mannschaft mit 2:0 führte. Son trug damit zum 3:0-Sieg seines Teams bei.Es war Sons achter Ligatreffer der Saison.Tottenham Hotspur kletterte mit dem Sieg auf den fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft ist seit sechs Spielen ungeschlagen.