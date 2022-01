CES 2022 eröffnet

Photo : YONHAP News

Die CES, die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, ist am Mittwoch in der US-Stadt Las Vegas eröffnet worden.Die Messe wird dieses Jahr sowohl online als auch offline veranstaltet, nachdem sie letztes Jahr lediglich online stattfand. 2.200 Unternehmen aus 159 Ländern nehmen daran teil.Die größte Aufmerksamkeit richtete sich auf Produkte für das Gesundheitsmanagement. Präsentiert werden Produkte im Zusammenhang mit Covid-19 wie ein Lüftungssystem, das an der Innenseite einer Maske installiert werden kann.Auch werden Produkte in Bezug auf NFT (Non-Fungible Token) und mit umweltfreundlichen Technologien vorgestellt.Aus Südkorea nehmen etwa 500 Unternehmen teil, so viele wie nie zuvor. Südkorea liegt damit bei der Zahl der teilnehmenden Unternehmen auf Platz zwei hinter den USA, die mit etwa 1.000 Unternehmen vertreten sind.In verschiedenen Bereichen, darunter Elektronik, IT, Mobilität und virtuelle Realität, werden neue Produkte und Technologien zur Schau gestellt.