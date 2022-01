Ramyeon-Exporte erreichen 2021 Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren der koreanischen Instantnudeln Ramyeon sind letztes Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen.Nach Angaben des südkoreanischen Zolldienstes und der Lebensmittelbranche am Montag beliefen sich die Ramyeon-Exporte von Januar bis November im vergangenen Jahr auf 607,9 Millionen Dollar. Das Volumen wuchs im Vorjahresvergleich um 10,6 Prozent.Damit wurde bereits der bisherige Jahresrekord von 603,57 Millionen Dollar übertroffen, der im Jahr 2020 verbucht worden war. Im Vergleich zu 2001 (186,73 Millionen Dollar) hat sich der Wert mehr als verdreifacht.Die Ramyeon-Exporte hatten von 413,1 Millionen Dollar im Jahr 2018 auf 467 Millionen Dollar im Jahr 2019 zugenommen und besonders stark im Jahr 2020 auf 603,57 Millionen Dollar.Als Hintergrund werden die Covid-19-Pandemie und die Beliebtheit von „Jjapaguri“ genannt, eine im Film „Parasite“ vorgestellte Ramyeon-Zubereitung.Letztes Jahr wurde jedoch ein geringerer Exportzuwachs als 2020 verzeichnet, weil in jenem Jahr ein besonders starkes Wachstum erzielt worden war. Anhaltende globale Engpässe in der Logistik spielten auch eine Rolle.