Leichte Kostensteigerung bei Vorbereitung von Gerichten für Ahnenriten zum Mondneujahr

Photo : KBS News

Die Kosten für die Vorbereitung eines Gedenktischs für Ahnenriten während der Neujahrsfeiertage steigen auf etwa 264.000 Won, wenn die Zutaten auf traditionellen Märkten gekauft werden. Das ist ein Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Dies geht aus einer Untersuchung der koreanischen Handelsgesellschaft für Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel hervor, die die Preise von 28 Schlüsselartikeln auf 17 traditionellen Märkten und bei 27 großen Einzelhändlern im ganzen Land untersucht hat.Wer in Einzelhandelsgeschäften wie Supermärkten einkauft, benötigt in diesem Jahr mehr als 363.000 Won, ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, um einen Gedenktisch vorzubereiten.Nach Artikeln sind die Kosten für Reis und Obst in diesem Jahr gesunken, Produkte wie Datteln und Wurzelgemüse sowie Rindfleisch sind jedoch teurer geworden.