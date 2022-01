UN besorgt über mögliche Verschlechterung der Situation nach Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben nach dem letzten Test einer Hyperschallrakete durch Nordkorea Besorgnis über eine mögliche Verschlechterung der Situation geäußert.UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse, alle Berichte über Nordkoreas Start einer Rakete oder eines Projektils seien sehr besorgniserregend.Die Idee von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, alle betroffenen Parteien zu einer sofortigen Wiederaufnahme des Dialogs aufzufordern, werde immer dringender, sagte er.Dujarric stimmte der Meinung eines Reporters zu, dass Nordkoreas jüngste Raketenstarts weniger Aufmerksamkeit bei den Vereinten Nationen und in den Medien als früher erregten. Er sagte, die Nordkorea-Frage bleibe in vielen Teilen ungelöst. Die Situation habe das Potenzial, sich zu verschlechtern.Nordkorea hatte gemeldet, am Dienstag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un einen Teststart einer Hyperschallrakete erfolgreich unternommen zu haben. Der Start erfolgte kurz nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Diskussion über Nordkoreas vorherigen Raketenstart am 5. Januar.