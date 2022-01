Covid-19: 4.167 neue Infektionsfälle – 701 kritisch Erkrankte

Photo : KBS News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 4.000 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht innerhalb von 24 Stunden 4.167 Neuinfektionen bestätigt.Davon gab es 391 eingeschleppte Fälle, damit wurde der am Vortag verbuchte bisherige Höchststand erneut überboten.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um 48 auf 701.Infolge der sinkenden Zahl solcher Patienten fiel die Belegungsquote bei den Intensivbetten für Covid-19-Patienten im Land unter 40 Prozent. Mit Stand 17 Uhr am Mittwoch sind etwa 39 Prozent der Intensivbetten belegt. Landesweit sind 1.064 solcher Betten frei.Mit Stand 0 Uhr kurieren sich 16.068 Corona-Infizierte zu Hause aus.Es wurden 44 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Letalitätsrate beträgt 0,91 Prozent.